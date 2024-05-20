Певица Алена Апина сделала подтяжку подбородка за четверть миллиона рублей. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Поклонники Апиной не раз отмечали, что певица запустила себя. Из-за критики она решилась на лазерное омоложение и подтяжку подбородка за четверть миллиона рублей.

Также 3 года назад Алена перенесла операцию, во время которой ей сделали тонкую талию. Чтобы поддерживать результат, ей приходится заниматься спортом. Она наняла онлайн-тренера и тягает гантели в домашних условиях.

По информации источника, Алена увлеклась спортом не только для поддержания результата операции. Сообщается, что у певицы появился возлюбленный, который младше ее на два года.

Ранее Алена Апина заявила, что ее не сняли в сериале о группе «Комбинация». По словам знаменитости, у нее нет времени на съемки в проекте. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 59-летняя Алена Апина назвала причину развода с продюсером Александром Иратовым.