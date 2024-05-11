Алена Апина заявила, что ее не сняли в сериале о группе «Комбинация». Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина рассказала о съемках сериала, посвященного истории коллектива. Несмотря на то, что Апина была в курсе съемочного процесса, она не появится в кадре. По словам певицы, у нее попросту не нашлось свободного времени для этого.

«Дальше монтаж, озвучка и прочие прекрасные мелочи. Остается ждать осени и премьеры. Печально, что не сложилось сняться в этом чудесном кино. Ни камео, ни эпизодик… Всё откладывали и откладывали на потом, да так и не срослось. Ну и ладно. Зато будем любоваться Настенькой Уколовой», — рассказала она.

Роль Апиной в итоге сыграет Анастасия Уколова, а роль Татьяны Ивановой — Елизавета Базыкина. Также в картине снимутся Никита Кологривый и Павел Прилучный.

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