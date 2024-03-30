«Хранить этот тающий замок не для чего»: Алена Апина раскрыла правду о своем разводе

59-летняя Алена Апина назвала причину развода с продюсером Александром Иратовым, от которого она родила дочь Ксению. Певица откровенно заговорила о расставании в эфире передачи «Судьба человека».

Апина уже дважды была замужем. Ее первым супругом стал художник по имени Валерий, однако этот брак оказался недолговечным.

В 1991 году артистка встретила Александра Иратова. Второму мужу Алена Апина подарила дочь, которую назвали Ксенией. Пара прожила в браке 25 лет, но в 2017 году они приняли решение о разводе.

Спустя время певица призналась, что одной из причин расставания стали измены продюсера.

«Свечку я не держала, но о многих его приключениях знала. Это не было краеугольным камнем нашего расставания. Тут и одно, и другое, и третье. И с моей стороны, наверное, мало радости ему приносила своим грустным лицом», – поделилась она.

Несмотря на развод родителей, 22-летняя дочь Апиной продолжает видеться с отцом и хорошо относится к его новой возлюбленной.

«Хранить этот тающий замок не для чего. Я была права. Сейчас он счастливо женат на женщине, которая делает его по-настоящему счастливым», – заключила певица.

Ранее мы писали, что актер Александр Петров никак не может продать квартиру, в которой он жил со своей бывшей девушкой Стасей Милославской.