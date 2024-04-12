45-летняя певица Альбина Джанабаева впервые рассказала о подросшей дочке от Валерия Меладзе. Артистка поделилась откровением в соцсети.

12 апреля дочке Альбины и Валерия исполнилось 3 года. В честь этого события певица трогательно обратилась к наследнице и опубликовала с ней редкие кадры.

«Наша любимая птичка, три года», — лаконично высказалась Альбина.

На кадрах заметно, что родители украсили дом к празднику и устроили чаепитие с пирогом. 3-летняя Агата бегала по коридору с шарами в руках. Напоследок Альбина показала видео, на котором девочка находится в парке бабочек.

Звездные родители скрывают наследницу от публики, поэтому все кадры были сняты со спины.

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