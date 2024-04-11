45-летняя певица Альбина Джанабаева впервые рассказала, куда переехала из России

45-летняя певица Альбина Джанабаева впервые рассказала, куда переехала. В личном блоге артистки появились фото ее квартиры.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе давно живут за границей. Поговаривают, пара переехала в Грузию. До отъезда супруги жили в элитном доме, на строительство которого ушло 600 млн рублей. Примечательно, что рядом был расположен дом Константина Меладзе и Веры Брежневой.

Сейчас Альбина и Валерий живут скромнее. 9 апреля певица отметила 45-летие. В честь праздника она опубликовала фото с букетами, на которых заметен интерьер нового жилья.

На заднем фоне расположены прихожая и гостиная, где стоят диван и торшеры. На другом фото заметна лестница, ведущая на второй этаж.

Напомним, что в начале 2023 года Валерий угодил в скандал, из-за которого лишился многих выступлений. Меладзе редко бывает в России, зато его жена переодически сюда прилетает.

Ранее Альбина Джанабаева показала фото с Валерием Меладзе на фоне слухов о разводе. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что актер Павел Прилучный задолжал почти 60 тысяч рублей за услуги ЖКХ.