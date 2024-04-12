«Сыночек плакал, и я вместе с ним»: Костенко заявила о новой проблеме после госпитализации

Анастасия Костенко сообщила о проблемах с новорожденным сыном после госпитализации. Модель поделилась откровением в соцсети.

Не так давно жену Дмитрия Тарасова госпитализировали вместе с новорожденным сыном. Анастасия не стала раскрывать диагноз. Вместо этого она заявила, что «не берегла себя». Модель легла в больницу вместе с ребенком, чтобы не пропало молоко.

Как выяснилось, после выписки звездная мама столкнулась с новой проблемой. Костенко пожаловалась на то, что малыш плохо набирает вес.

«Вернувшись с малышом из госпиталя, столкнулась с реакцией организма на стресс и пропуск трех кормлений. Сыночек плакал у меня на груди, и я вместе с ним…Ярослав активно набирал в росте, но вес шел по нижней границе», — высказалась Анастасия.

По словам Костенко, она перечитала множество статей, чтобы разобраться в проблеме и устранить ее.

Ранее Дмитрий Тарасов заявил, что хочет еще одного ребенка от Анастасии Костенко. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что 42-летняя певица Вера Брежнева снялась без макияжа на балконе виллы у моря.