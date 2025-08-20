Сын Сергея Бодрова отказался выкупать машину отца из-за отсутствия денег

Land Rover Defender Сергея Бодрова-младшего, на котором режиссер и актер путешествовал во время съемок фильма «Связной», выставлен на продажу. Но его сын Александр Бодров отказался от покупки автомобиля отца. По информации Telegram-канала Mash, причиной отказа стала высокая стоимость машины.

Нынешняя владелица автомобиля, продавщица из Серова, утверждает, что Бодров приобрел этот внедорожник в салоне в 2000 году. После гибели актера в 2002 году машина перешла к его вдове, Светлане Бодровой. Продавщица предоставила скрины с данными об авто в качестве подтверждения его истории.

Как сообщает Mash, в марте этого года она предложила Александру Бодрову выкупить автомобиль. По ее словам, сын актера ответил отказом. Он признался, что хочет приобрести автомобиль, но денег у него нет.

Сам Александр в беседе с журналистами отказался комментировать эту ситуацию, заявив, что ему это не интересно.

Автомобиль продается за 1,18 миллиона рублей. Несмотря на солидный пробег в 350 тысяч километров и оценку состояния кузова «на четверочку», главное его качество в том, что он «едет».

