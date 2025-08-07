«Дорогое удовольствие»: друг Юрия Антонова раскрыл, на что певец тратит миллион рублей в месяц

Друг Юрия Антонова рассказал, что он тратит миллион рублей в месяц на домашних животных. Слова Владимира Ильичева передает StarHit.

Владимир — близкий друг Антонова, который часто бывает у него в гостях. По словам продюсера, на участке певца расположен домашний зверинец с курами, гусями, фазанами, павлинами. Владимир рассказал, что содержание питомцев недешево обходится певцу — ежемесячно он тратит на них миллион рублей.

«Все голуби поселка к нему столоваться прилетают. И знаете, это, на мой взгляд, дорогое удовольствие. Он тратит миллион рублей в месяц только на корм для всех своих животных», — рассказал продюсер.

По словам Владимира, он удивлен трепетному отношению Антонова к питомцам. Недавно у певца заболел петух, и он сделал все, чтобы вылечить птицу, потратив при этом много сил и нервов.

«Юрий Михайлович весь изнервничался, птицу отвезли в одну клинику, вторую, третью. Петушок уже в возрасте, здоровье подкосилось… Антонов не хотел это принимать, повторял: «Я не верю, что он умрет!». Вот такой человек», — сообщил Владимир.

