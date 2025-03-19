Певец Юрий Антонов назвал неуместной критику Цыгановой Бедроса Киркорова

Народный артист РСФСР Юрий Антонов отреагировал на критику певицей Викой Цыгановой Бедроса Киркорова. Его слова приводит издание «Абзац».

Исполнительница после новостей о смерти Бедроса Киркорова в беседе с журналистами усомнилась в справедливости присвоения музыканту звания народного артиста РФ. Цыганова уточнила, что в шоу-бизнесе существует договоренность и отсутствует совесть.

Юрий Антонов отметил, что такие рассуждения о покойном совершенно неуместны.

«Я считаю это неуместным. А где она была, когда ему давали звание? Почему нельзя было критиковать человека, пока он был жив? Как такое можно делать после смерти? Так делать нельзя. Нельзя оскорблять память погибшего или умершего человека. Вы бы протестовали раньше. Если человеку дали звание, значит, он заслужил», — поделился музыкант.

Антонов также предположил, что Цыганова обрушилась с критикой на Киркорова-старшего, поскольку у нее отсутствует подобное звание. Певец также выразил соболезнования Филиппу Киркорову в связи с уходом из жизни его отца.

Народный артист России Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, умер 18 марта в возрасте 92 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, которая произошла дома. Наследник музыканта подтвердил его смерть в социальных сетях.

Позднее пресс-секретарь Филиппа Киркорова рассказала, отменит ли он концерты после смерти отца.