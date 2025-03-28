Певец Влад Соколовский отменил спектакль

Популярный певец Влад Соколовский рассказал об отмене спектакля «Убегая от тебя». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Постановки должны были пройти 1 апреля в Пензе, 2 апреля в Саратове и 3 апреля в Волгограде. Музыкант уточнил, что спектакли были отменены по вине заказчика.

«Очень жалко, что так выходит, и я бы очень хотел, чтобы мы все-таки в ближайшее время добрались до нашего зрителя!» — поделился исполнитель.

Влад Соколовский прославился участием в проекте «Фабрика звезд». Позднее музыкант сыграл в российской адаптации хитового турецкого ромкома «Постучись в мою дверь». Первый эпизод шоу вышел в феврале минувшего года.

Также Влад Соколовский рассказал об отношениях с дочерью, которую ему родила певица Рита Дакота.

Незадолго до этого Влад Соколовский признался, что не жалеет о распаде группы «БиС».