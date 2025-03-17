Певец Влад Соколовский признался, что не жалеет о распаде группы «БиС»

Певец Влад Соколовский рассказал о воссоединении группы «БиС», в которой он выступал с Дмитрием Бикбаевым. В интервью Леди Mail он признался, что каждый из них пошел своим путем, а сам он не жалеет о решении разойтись.

Напомним, что коллектив обрел огромную популярность во время седьмого сезона «Фабрики звезд». Двое молодых парней выпустили хиты: «Катя», «Кораблики», «Твой или ничей».

«БиС» распались и очень удивили своим решением фанатов. Соколовский продолжает петь, Бикбаев тоже занят творчеством. Влад рассказал, не жалеет ли об уходе из группы.

«Не жалел точно, но у нас с Димой были разговоры на эту тему. Я уверен, что каждый из нас пошел в тех направлениях, в которых и должны. "БиС" — это был крутой проект, где два подростка доказали миллионам молодых ребят, что мечты действительно сбываются! Это было ярко, интересно и я благодарен тому периоду. Но я ни о чем не жалею — точно», — поделился певец.

Сейчас артист активно выступает, но признается, что времени у него не так много. Все из-за многочисленных проектов. Он известен как лайв-артист, диджей, актер и участник группы.

«В январе я отпустил команду отдохнуть, и вот мы снова в сборе и заряжены, чтобы радовать наших слушателей и дальше», — добавил Соколовский.

Ранее мы писали о том, что 25-летней жене Влада Соколовского срочно понадобилась психологическая помощь.