Певец Влад Соколовский огорчен, что редко видится с дочерью от Риты Дакоты

Российский певец Влад Соколовский рассказал об отношениях с дочерью, которую ему родила певица Рита Дакота. Звезды были женаты три года, в браке у них появилась наследница Мия. В интервью Леди Mail он признался, что редко видится с дочерью и хотел бы, чтобы она жила с ним.

Дакота и Соколовский развелись со скандалом, но смогли наладить отношения ради общей дочери, которой сейчас семь лет. Певец рассказал, что видится с Мией редко – а все из-за того, что она живет не в России. Это очень огорчает звездного папу.

«Как бы я ни пытался поменять к этому свое отношение, у меня пока не получается это сделать. Если бы Мия жила со мной, я был бы невероятно счастлив и готов к такому варианту в любой момент. Сейчас мы видимся периодами, несколько раз в году, когда нам всем удается друг под друга подстроиться», — высказался звезда.

Сейчас Влад счастлив в браке с певицей Ангелиной Сурковой. Она родила ему сына Дэвида, которому два года. Соколовский рассказал о наследнике.

«Если моя дочь Мия — прирожденная актриса и у нее много сильных сторон в этом направлении, то Дэвид — объективно — очень музыкальный ребенок. У него это с самого начала ярко выражено. Он идеально попадает в ноты и сам схватывает тональности. Удивительная ритмика!» – похвастался он.

Знаменитость подчеркнул, что они с женой будут помогать ребенку во всем, но только если он сам захочет развиваться в творческом направлении.

Ранее мы писали о том, что Влад Соколовский высказался о воссоединении группы «БиС».