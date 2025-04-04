Певец Витас выложил редкие кадры с женой и дочерью

На снимке Светлана Грачева позировала с 16-летней Аллой в ресторане во время семейного завтрака.

«Утречко», — написал музыкант.

Певец воспитывает троих детей вместе со Светланой Гранковской. Исполнитель рассказывал в интервью, что влюбился в нее с первого взгляда — артисту тогда было 19 лет, а его избраннице 15. В 2006 году пара официально узаконила свои отношения, и спустя два года у них родилась дочь Алла. В 2015 году у пары появился на свет сын Максим, а в 2021 году — девочка Алиса.

Третью беременность жены певец не раскрывал и о рождении наследника сообщил постфактум. Он впервые показал Алису фанатам, когда той было три месяца.

Ранее менеджер Витаса объяснил феномен певца в Китае.

Также мы писали, что Витас выступил в Китае с 16-летней дочерью.