«Тот самый голос»: менеджер Витаса объяснил феномен певца в Китае

Менеджер Витаса Сергей Пудовкин раскрыл феномен певца в Китае. Его слова приводит НСН.

В последние годы Витас является настоящей суперзвездой в Китае: на его выступления ходят толпы поклонников, а в музеях Пекина установили почти 200 восковых фигур с ним. Как оказалось, большая слава послужила поводом для потенциальной записи альбома музыканта на китайском языке.

«Песни на китайском действительно есть, но нет такой идеи писать на китайском языке. Писать надо на русском, на котором Витас поет все песни последние годы. Я думаю, что феномен его успеха — это, как всегда в большом бизнесе, сочетание нескольких элементов. Безусловно, это тот самый голос, тот самый талант, который был необычен для китайцев в то время. <…> Он очень хорошо пел и поет песни на китайском языке», — поделился представитель артиста.

Пудовкин отметил, что Витас никогда не ассоциировался с излишней вычурностью или расточительством, а некоторые вещи из своего гардероба он носит уже почти 25 лет.

«Один из его секретов в том, что он абсолютно честен. <…> Витас точно не король. Конечно, есть большое шоу, сценические костюмы, красивый антураж, декорации, дорогие клипы. Это неотъемлемая часть шоу-бизнеса. <…> В 2001 году в США под башнями-близнецами мы купили куртку, и он до сих пор в ней ходит. Это показатель того, что такое Витас. У нас нет этой шелухи, мы никогда не блефовали изобилием украшений», — высказался он.

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