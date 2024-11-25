Певец Витас выступил в Китае с 16-летней дочерью

Певец Витас дал концерт в Китае. В последнее время с музыкантом выступает его старшая дочь - 16-летняя Алла.

Кадры с концерта Витаса в Поднебесной привел Telegram-канал «Звездная пыль».

Для Аллы был сделан номер с компьютерными эффектами. Она пела в манере, похожей на отцовскую.

В России Витас выступает мало – он сконцентрировался на азиатской аудитории, у которой до сих пор не потерял популярности.

Артист воспитывает троих детей от Светланы Гранковской. У артиста растут две дочери 16 и 3 лет, а также 9-летний сын.

Ранее в ноябре 45-летнего Витаса заметили в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Очевидцы обратили внимание на то, что артист набрал вес.