НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 ноября 2024, 13:25
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Певец Витас выступил в Китае с 16-летней дочерью

Певец Витас выступил в Китае с 16-летней дочерью

© Starface.ru

Певец Витас дал концерт в Китае. В последнее время с музыкантом выступает его старшая дочь - 16-летняя Алла.

Кадры с концерта Витаса в Поднебесной привел Telegram-канал «Звездная пыль».

Для Аллы был сделан номер с компьютерными эффектами. Она пела в манере, похожей на отцовскую.

В России Витас выступает мало – он сконцентрировался на азиатской аудитории, у которой до сих пор не потерял популярности.

Артист воспитывает троих детей от Светланы Гранковской. У артиста растут две дочери 16 и 3 лет, а также 9-летний сын.

Ранее в ноябре 45-летнего Витаса заметили в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Очевидцы обратили внимание на то, что артист набрал вес.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездная пыль»
Автор:Лилия Караева
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