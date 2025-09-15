Группа «Тату» заработает на своем концерте около 30 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В конце октября в Москве состоится первый за долгое время концерт группы «Тату». Как выяснили журналисты, в зале на 4 тысячи человек билеты можно купить в диапазоне от 5 до 30 тысяч рублей. Если все места будут заняты, то общая прибыль с концерта составит 30 миллионов рублей.

При этом около 15 миллионов рублей достанется двум солисткам коллектива — Юлии Волковой и Лене Катиной. Остальные деньги уйдут на расходы: оплату аренды площадки, зарплаты техническим сотрудникам и прочие выплаты организаторам.

«Тату» также заявляли о готовности выступить на частном корпоративе за 10 миллионов рублей.

