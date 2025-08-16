«Это большое счастье»: Ваня Дмитриенко назвал Анну Пересильд секретом своего успеха

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко назвал любовь главной причиной своего успеха. Об этом артист рассказал Елизавете-Варваре Арановой на съемках подкаста «Страхи».

Так, по словам Вани Дмитриенко, именно новые отношения позволили ему полностью пересмотреть свое творчество и написать главные хиты этого года, в том числе такие песни, как «Цветаева», «Настоящая», «Шелк».

Карьера Дмитриенко началась, когда молодому человеку исполнилось 15 лет. Тогда он стал финалистом проекта «Хочу с Open Kids» и вскоре выпустил свой первый трек «Ответь мне». В 2020 году Ваня обрел популярность в интернете с композицией «Венера-Юпитер», а спустя четыре года кардинально изменил свой сценический образ.

Ваня поделился, что во время творческого затишья он больше всего боялся стать артистом одного хита и был уверен, что карьера пойдет на спад. Однако с появлением новой влюбленности его посетило вдохновение.

«Со сменой имиджа и отношение поменялось. Люди стали серьезнее относиться из-за музыки, из-за стихов, которые они слышат в ней. Большое счастье — то, что сейчас происходит», — признается Дмитриенко.

Напомним, 19-летний певец находится в отношениях с 16-летней дочкой Юлии Пересильд. Пара перестала скрывать свои чувства и нередко появляется вместе на публике. Кроме того, Анна Пересильд стала главной героиней клипа Дмитриенко «Цветаева».

