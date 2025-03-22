Певец Валерий Сюткин раскрыл, что спорт и концерты помогают ему сохранить форму

Валерий Сюткин раскрыл секрет своей хорошей формы.

67-летний артист не стал скрывать, что он редко появляется в тренажерном зале. Однако, несмотря ни на что, про спорт он все же не забывает.

По словам композитора, он предпочитает вялый спорт без посещения тренажерных залов. Именно по этой причине композитор практикует пешие прогулки и предпочитает ходьбу по лестницам, если можно обойтись без лифта.

Однако Сюткин также подчеркнул, что быстрее всего вес уходит после концертов, куда он вкладывает все свои силы и энергию, благодаря чему можно даже скинуть пару килограммов.

«Я — король вялого фитнеса. Я занимаюсь спортом, но без фанатизма. Там, где можно без лифта — прохожусь пешком. Вот так в привычку входит, двигаешься. Но самый лучший фитнес — это концерт. Мы работаем энергично, поэтому так после концерта палу килограммчиков уходит», — поделился Сюткин в беседе с Пятым каналом.

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