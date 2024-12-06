Валерий Сюткин раскрыл главную формулу шоу-бизнеса

Заслуженный артист РФ Валерий Сюткин назвал главную формулу шоу-бизнеса, которая поможет молодым исполнителям занять свое место на эстраде. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

«Появился успех — закрепи! Если у вас получится закрепить, то придет еще больший успех», — поделился музыкант.

Певец посоветовал начинающим артистам сформировать привычку много трудиться, придерживаться спортивного режима и самосовершенствоваться. По мнению Сюткина, это позволит артисту укрепить характер.

«А если получите характер, то точно сформируете судьбу. Поэтому работаем, ребята», — высказался артист.

Музыкант подчеркнул, что ему понадобилось 10 лет, чтобы оказаться в кадре. Он также выразил мнение, что есть множество недооцененных артистов, которым не повезло достичь успеха.

«Но гений — это человек, который знает, что талантлив, но продолжает работать. Я на всякий случай стараюсь делать то же самое», — добавил певец.

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