Ида Галич призналась, что йога помогает ей легче переносить вторую беременность

Ида Галич рассказала, что помогает ей переносить вторую беременность легче первой.

Недавно блогерша раскрыла, что скоро станет мамой во второй раз. Ида продолжает делиться социальных сетях тем, как протекает ее беременность и давать советы девушкам, которые только планируют пополнение в семье.

Галич раскрыла, что, несмотря уже на приличный срок, она все равно не забывает про активный образ жизни и спорт. По словам Иды, вторая беременность проходит у нее намного легче и проще первой благодаря ежедневным тренировкам по йоге и пилатесу. Исходя из своего опыта, девушка призвала своих подписчиц последовать ее примеру и попробовать во время беременности уделять время растяжке.

«Очень-очень советую всем, кто планирует беременность, ввести в свою жизнь немного пилатеса, йоги или растяжки. Это очень в дальнейшем поможет. Чтобы не знакомиться с дисциплинами во время долгожданного, но все же достаточно сложного для женщины периода, было бы классно приучить себя к тренировкам до беременности», — призналась Галич в личном блоге.

Юмористка подчеркнула, что такие тренировки помогают избавиться от напряжения в пояснице и расслабить спину.

Напомним, что в конце 2024 года Ида Галич раскрыла, что бизнесмен Олег Ледвич сделал ей предложение, а спустя несколько месяцев стало известно о том, что пара ждет ребенка.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич похвасталась новой сумкой из Швейцарии почти за полмиллиона рублей.

Также сообщалось, что беременная Ида Галич устроила фотосессию в купальнике в Антарктиде.