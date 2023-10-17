Певец Валерий Меладзе воссоединился с экс-супругой на свадьбе дочери в Грузии. Об этом сообщает издание The Voice.

32-летняя дочь артиста вышла замуж во второй раз. Избранником Инги стал фотограф Никита Бережной, с которым она встречалась с 2021 года. Торжество состоялось в Грузии.

Звездный отец прибыл на мероприятие один. Дело в том, что его дочери и экс-супруга относятся с неприязнью к Альбине Джанабаевой. Именно по этой причине певица не смогла присутствовать на торжестве. К слову, Меладзе провел вечер не в одиночестве, а в компании бывшей жены. В Сети появились кадры, на которых Валерий и Ирина запечатлены вместе.

«В добрый путь, ребята! Бог в помощь», — подписала Ирина свадебные снимки.

Ранее стало известно, что брат Валерия расстался с женой после 8 лет брака. Певица Вера Брежнева впервые высказалась о разводе с Константином Меладзе. Подробности смотрите в этой статье.

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