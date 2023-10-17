47-летняя актриса Екатерина Гусева впервые за долгое время вышла в свет с мужем. Об этом сообщает издание The Voice.

На днях в Москве состоялась премьера комедии «На Рубле без рубля». По сюжету, главную героиню Анну бросает муж и оставляет без финансовой помощи. Девушке предстоит самостоятельная жизнь без посторонней поддержки.

Главную роль в фильме сыграла Екатерина Гусева. На мероприятии актриса появилась не одна, а в компании супруга. Бизнесмен Владимир Абашкин был сдержан и серьезен на публике. По информации источника, предприниматель улыбнулся лишь тогда, когда Гусева обняла его за шею, позируя фотографам.

Для выхода в свет Екатерина выбрала длинное небесно-голубое платье, подчеркивающее фигуру. Артистка дополнила образ бежевыми лодочками.

«Моя героиня мотивирует женщин не растеряться в сложной ситуации. Не бояться быть самостоятельной и сильной», — рассказала о фильме Гусева.

Ранее Екатерина Гусева призналась, что едва не погибла от рук разъяренной толпы во время съемок. Подробности смотрите в этой статье.