«Мы расстались»: Брежнева заговорила о причинах развода с Меладзе

Певица Вера Брежнева высказалась о разводе с Константином Меладзе после 8 лет брака. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Анонсирую новый альбом, Брежнева подтвердила слухи о расставании с супругом. Что стало причиной развода — Вера не уточнила. Сотрудники СМИ утверждают, что знаменитости разошлись из-за увлечения Меладзе Софией Тарасовой. Устав от разговоров об измене, певица впервые прокомментировала ситуацию.

По словам Веры, в Сети распространяются «спекулятивные темы». Брежнева считает, что она имеет право не комментировать личную жизнь. Артистка попросила всех с уважением отнестись к их решению с Меладзе.

«В Сети распространяются спекулятивные темы, почему мы с Константином расстались, но мы бы хотели оставить за собой право это не комментировать», — высказалась певица.

Ранее психолог Гуля Галеева назвала причины расставания Брежневой и Меладзе после 8 лет брака. Подробности смотрите в этой статье.

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