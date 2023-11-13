«Для новой жизни»: уехавшая из РФ дочь Машкова окончательно оборвала связь с отцом

Уехавшая из РФ дочь Владимира Машкова сменила имя и осталась без отчества. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог Марии Машковой.

Машкова уже больше года не проживает на территории РФ. После отъезда из страны она обосновалась в США и там возобновила актерскую деятельность. В ноябре 2023 года стало известно, что наследница Владимира получила американское гражданство, однако на этом новости не закончились: ради новой жизни она сменила имя и имидж.

«Сменила имя. Раньше — Мария Владимировна, теперь — новый человек: Маша Машкова», — высказалась артистка.

Кроме того, Машкова заявила, что она стала блондинкой. Это, по ее мнению, было «обязательно для новой жизни».

Напомним, что Мария и Владимир не общаются уже больше года из-за политических разногласий. В личном блоге актриса оставляет трогательные послания отцу, однако артист никак на них не реагирует.

Ранее мы писали о том, что актриса Мария Машкова обратилась к отцу, с которым не говорила год. Подробности смотрите в этой статье.