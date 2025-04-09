Беременна? Возлюбленная Тимура Родригеза показала округлившийся живот

Кабак не стала уточнять, действительно ли она беременна, или у нее накладной живот для съемок.

Ранее Екатерину Кабак уличили во лжи после слов о начале отношений с Тимуром Родригезом. В новом интервью актриса рассказала, как начинался роман с певцом. Однако ее высказывание не совпало со словами Тимура. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Александр Петров подтвердил рождение сына и раскрыл его имя. Супруги долгое время не рассказывали о беременности и рассекретили ее на поздних сроках.