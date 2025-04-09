Беременна? Возлюбленная Тимура Родригеза показала округлившийся живот
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34-летняя возлюбленная Тимура Родригеза Екатерина Кабак снялась с округлившимся животом. Актриса удивила новой публикацией в соцсети.
Возлюбленная Тимура спровоцировала слухи о беременности. Актриса вышла на связь в свободном свитере и начала наглаживать живот, который заметно округлился.
«Давненько я, конечно, тут не появлялась. Закрутило меня, завертело. Еще пирог испекла! Занята была», — высказалась знаменитость.
Кабак не стала уточнять, действительно ли она беременна, или у нее накладной живот для съемок.
Ранее Екатерину Кабак уличили во лжи после слов о начале отношений с Тимуром Родригезом. В новом интервью актриса рассказала, как начинался роман с певцом. Однако ее высказывание не совпало со словами Тимура. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Александр Петров подтвердил рождение сына и раскрыл его имя. Супруги долгое время не рассказывали о беременности и рассекретили ее на поздних сроках.