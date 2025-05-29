Не верит в прочность союза? Почему мать Бегака не была на его свадьбе с Ивлеевой

Блогерша Настя Ивлеева не пригласила мать Филиппа Бегака на тайную свадьбу. Об этом сообщает StarHit.

28 мая Настя и Филипп сыграли тайную свадьбу. Супруги устроили камерный праздник, не желая привлекать к себе внимание и пиариться на торжестве. Коллеги Ивлеевой назвали мероприятие примером новой искренности в шоу-бизнесе.

«Сегодняшняя тихая свадьба главного админа в глазах нашей редакции стала одним из исключительных примеров новой искренности в шоу-бизнесе и невероятного умения достойно преодолевать тяжелые моменты. Торжество, которое часто используется многими людьми как средство привлечения внимания и самый банальный пиар-инструмент, у Насти и Филиппа — праздник для самих себя», — написали они.

Ивлеева не стала уточнять, кто присутствовал на свадьбе. Однако журналисты выяснили, что на торжестве не было мамы Филиппа. К слову, и Дарья Юлиановна, и свадьба проходили в Крыму. Почему женщина не была в списке приглашенных — не уточняется. При этом она назвала Настю «очередной невесткой», вероятно, не веря в прочность союза.

«Сын не спешит знакомить меня с очередной невесткой», — лаконично заявила мама Филиппа.

Ранее Настя Ивлеева заговорила о примирении с Филиппом Киркоровым после скандала с вечеринкой. Подробности читайте в этой новости.