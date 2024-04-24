«Думала, сделают КТ и отпустят»: Поплавская заявила о госпитализации мужа после нападения

Яна Поплавская сообщила, что муж лежит в больнице под капельницей после нападения мигранта. Актриса рассказала о состоянии супруга mk.ru.

В апреле 2024 года стало известно о том, что в Москве напали на Евгения Яковлева. После мелкого ДТП неизвестный ударил Евгения в висок. Как выяснилось, злоумышленник плохо говорил по-русски и в своей речи использовал нецензурные слова.

По словам Яны, у мужа выявили сотрясение мозга и нарушение координации движения. Супруги думали, что «все обойдется». Однако, вернувшись домой, пострадавший почувствовал себя плохо. На данный момент он находится в больнице под капельницей.

«Я, честно говоря, думала, что ему сделают КТ и отпустят, но врачи пока не разрешают уезжать, сколько он там пробудет, не говорят. Удар пришелся в височную область, а там ухо. В ухе есть отолиты, которые влияют на координацию. Он же не ожидал удара, да кто это ожидает?» — высказалась Яна.

Также Яна заявила, что полиция отказалась от задержания нападавшего.

Ранее Поплавская раскрыла детали нападения на мужа. Подробности смотрите в этой новости.