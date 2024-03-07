Названа максимальная сумма, которую Михайлов может взыскать с Пугачевой за публичное оскорбление

Певец Стас Михайлов может обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства после публичного оскорбления артисткой Аллой Пугачевой. Максимальная сумма, которую он может взыскать, - 100 тыс. рублей.

Об этом изданию «Абзац» сообщил звездный адвокат Андрей Алешкин.

Он предупредил – сумма взысканных средств может быть меньше расходов на адвоката. Сначала истцу придется провести лингвистическую экспертизу. Она должна доказать факт оскорбления.

«Максимальная сумма, которую можно взыскать в данном случае, – 100 тысяч рублей», - сказал Алешкин и добавил, что «все зависит от того, как решит суд».

Алешкин считает, что Михайлов вряд ли станет судиться с Примадонной.

Напомним, ранее она отреагировала на слова коллеги об уехавших артистах. Михайлов заявлял, что те приползут на коленях. Пугачева сняла видео, на котором хриплым голосом оскорбила и высмеяла исполнителя. Она заявила, что «нормальные люди» не вернутся в Россию, а встать на колени ей не позволяет возраст.