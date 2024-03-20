Певец Стас Михайлов дал неожиданный ответ оскорбившей его Алле Пугачевой

Певец Стас Михайлов решил ответить 74-летней Алле Пугачевой, оскорбившей его за слова о том, что уехавшие из России звезды еще вернутся и будут просить прощения. Артист решил положить конец начавшемуся конфликту и пожелал исполнительнице хита «Арлекино» здоровья.

«Дай Бог ей здоровья», — приводит слова Михайлова Telegram-канал телеканала «Звезда».

Исполнитель хита «Все для тебя» отказался комментировать дальнейшее поведение Пугачевой.

Напомним, в начале марта Стас Михайлов высказал свое мнение о коллегах, которые, находясь за границей, критикуют свою страну. Не называя конкретных имен, он отметил, что эти артисты «на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги». После этого Пугачева нецензурно обозвала Михайлова, а также заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Также сообщалось, что российские звезды объявили бойкот Алле Пугачевой после ее скандальных заявлений. Провокационный пост певицы собрал более 24 тысяч комментариев.