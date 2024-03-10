Объявили бойкот: как российские звезды отреагировали на слова Пугачевой о России

В ходе недавнего конфликта со Стасом Михаловым певица Алла Пугачева заявила, что «нормальные люди не планируют возвращаться в Россию». Слова Примадонны вызвали огромное недоумениe у россиян. В скандальном эпизоде артистку поддержали некоторые знаменитости, но некоторые звезды объявили ей бойкот.

Скандальный ответ Михайлову Примадонна выложила в собственном блоге. Пост звезды лайкнули уехавшие из России звезды-иноагенты: Татьяна Лазарева*(признана иноагентом на территории РФ) и Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ).

Среди поддержавших Пугачеву оказались Максим Виторган и Иван Николаев, который прославился благодаря дружбе со Светланой Светличной. Они регулярно ставят лайки уехавшей в Израиль артистке.

Одобрили выпад звезды и продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, а также сын Софии Ротару Руслан Евдокименко. Поддержал исполнительницу хита «Миллион алых роз» и украинский режиссер Алан Бадоев, прославившийся благодаря шоу «Орел и решка».

Скандальный пост звезды собрал более 24 тысяч комментариев. Но далеко не все они позитивные. Некоторые россияне не стесняются в выражениях, критикуя Примадонну.

«Стыд и позор вам за такое поведение. Людей и слушателей своих предали», — написал под постом Примадонны Сергей Ланг.

По данным mk.ru, российский шоу-бизнес объявил Пугачевой негласный бойкот после ее заявлений.

Напомним, в начале марта Стас Михайлов высказал свое мнение о коллегах, которые, находясь за границей, критикуют свою страну. Не называя конкретных имен, он отметил, что эти артисты «на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги». После этого Пугачева публично нецензурно обозвала Михайлова, а также заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться».

*(признаны иноагентами на территории РФ)