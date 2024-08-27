«Сейчас от меня это странно слышать»: страдающий тяжелым заболеванием Андрей Губин заявил, что вернется на сцену

Страдающий неврологическим заболеванием 50-летний певец Андрей Губин заявил, что вернется на сцену, как только позволит здоровье.

«Я уверен, что я вернусь на сцену. Сейчас от меня это странно слышать, потому что я физически не в очень хорошей форме. Но я все время дома, я все время имею возможность что-то писать, поэтому очень сильно развился как автор», - сказал Губин в беседе с Telegram-каналом Mash.

Исполнитель хита «Мальчик-бродяга» заверил, что у него есть больше 100 заготовок, которых ему хватит на 10 полноценных альбомов. При этом Андрей подчеркнул, что за свою карьеру выпустил всего четыре.

«Мне предлагали деньги приличные за выступления, на Новый год, например. Я пока не соглашаюсь. Я все-таки на неплохом уровне в России работал….я не могу опускать собственную планку», - пояснил артист.

Губин также откровенно признался, что борется с болезнью уже 15 лет и иногда ему тяжело просто дойти до ближайшего магазина из-за спортивных травм детства и болей в позвоночнике.

Также артист рассказал, что недавно вернулся из Египта, где проводит много времени в маленькой деревне.

Напомним, Андрей Губин не выступает с 2005 года, так как страдает от неврологической болезни - лицевой двусторонней прозопалгии. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией.

23 августа Губин прилетел в Сочи на музыкальный конкурс «Новая волна», где состоялся его творческий вечер. Он впервые за 19 лет посетил крупное светское мероприятие.