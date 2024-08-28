Певец Шура заявил, что мужчины выбирают женщин, похожих на их матерей. Об этом сообщает Пятый канал.

По мнению артиста, мужчины подсознательно выбирают тех женщин, которые похожи на их матерей. При этом Шура отметил, что им не важны статус и заработок избранницы.

«Это психология. Мужики всегда выбирают себе женщину, похожую на маму», — высказался певец.

Шура добавил, что отношения с матерью никак не сказываются на выбор спутницы.

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