Шура рассказал, что певица Глюкоза все-таки лежала в рехабе

Певец Шура рассказал, что его коллега Глюкоза (Наталья Ионова – прим.) все-таки лежала в рехабе. По словам исполнителя, она уже вышла из клиники.

«Слава Богу, родители устроили ее в больничку. Девочка наша вышла, уже все хорошо», - поделился музыкант.

Журналисты переспросили: «Она в больнице была?» На это Шура ответил: «Да, ну безусловно».

На уточняющий вопрос, что с ней было, артист заявил: «Откуда я знаю». Соответствующее видео публикует Super.ru.

Ранее сообщалось, что певица отказалась ложиться в рехаб. Она опасалась слива информации. В окружении певицы сообщали, что она лечится дома, приходят врачи. Семья Глюкозы перестала общаться с кем-либо.

О проблемах у Глюкозы стало известно после странного концерта в Красноярске. Вскоре после скандального выступления артистка заявила, что принимает антидепрессанты и снотворное, а ее состояние связано со смертью бабушки и «предательством» бывшего продюсера.