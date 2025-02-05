Певец SHAMAN рассказал, что на самом деле его связывает с Екатериной Мизулиной

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что их с Екатериной Мизулиной объединяет любовь к России. Об этом сообщает Kp.ru.

После развода певца стали замечать в обществе Екатерины Мизулиной, что спровоцировало слухи об их романе. Ни Екатерина, ни Ярослав не подтверждают любовную связь между ними. Вместо этого Дронов заявил: их объединяет любовь к России.

«Нас объединяет любовь к России. А обо всем остальном узнаете 9 марта. На моей программе «Ты моя»», — высказался Ярослав.

По словам артиста, он не ищет идеальную женщину. Он считает, что любовь сама придет в его жизнь в нужный момент. Ярослав не скрывает, что до сих пор не отошел от развода и смерти пресс-секретаря.

«Зачем искать? Если твое - оно само придет. Я сейчас занимаюсь музыкой, гастролями и просто пытаюсь прийти в себя, потому что прошлый год был непростой. Мне надо отойти от всего этого», — резюмировал он.

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