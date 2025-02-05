«Все мое окружение — люди старше меня»: SHAMAN раскрыл свой истинный возраст
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33-летний певец SHAMAN (Ярослав Дронов) пользуется большим успехом у старшей аудитории. И это неудивительно: артист признается, что ощущает себя на 50 лет.
SHAMAN признается, что успех пришел к нему не слишком рано — некоторые из его коллег становятся знаменитыми уже в 17 лет. Свой возраст Ярослав называет «осознанным» — это чувство помогает артисту от звездной болезни, признается он.
По словам заслуженного артиста, он психологически ощущает себя гораздо старше.
«Лет на 50. Все мое окружение — люди старше меня. Но нам очень комфортно друг с другом. С друзьями то же самое», — приводит его слова Kp.ru.
Благодаря этому Дронов практически сразу же нашел общий язык с Григорием Лепсом. Он отметил, что общался с коллегой два с половиной года, но друзьями исполнители стали только этим летом. Теперь звезды созваниваются практически каждый день.
Ранее появилась информация, что дочь олигарха Михаила Кенина Мишель бросила певца SHAMAN накануне предложения руки и сердца. Сам исполнитель официально не подтверждал роман с девушкой.