«Все мое окружение — люди старше меня»: SHAMAN раскрыл свой истинный возраст

33-летний певец SHAMAN (Ярослав Дронов) пользуется большим успехом у старшей аудитории. И это неудивительно: артист признается, что ощущает себя на 50 лет.

SHAMAN признается, что успех пришел к нему не слишком рано — некоторые из его коллег становятся знаменитыми уже в 17 лет. Свой возраст Ярослав называет «осознанным» — это чувство помогает артисту от звездной болезни, признается он.

По словам заслуженного артиста, он психологически ощущает себя гораздо старше.

«Лет на 50. Все мое окружение — люди старше меня. Но нам очень комфортно друг с другом. С друзьями то же самое», — приводит его слова Kp.ru.

Благодаря этому Дронов практически сразу же нашел общий язык с Григорием Лепсом. Он отметил, что общался с коллегой два с половиной года, но друзьями исполнители стали только этим летом. Теперь звезды созваниваются практически каждый день.

Ранее появилась информация, что дочь олигарха Михаила Кенина Мишель бросила певца SHAMAN накануне предложения руки и сердца. Сам исполнитель официально не подтверждал роман с девушкой.