Певец SHAMAN отменил два концерта на Урале по личным причинам

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) отменил 2 концерта на Урале по личным причинам. Об этом сообщает Ura.ru.

В Нижнем Тагиле и Магнитогорске должны были пройти концерты Ярослава. Однако мероприятия отменились. Предполагалось, что артист не выступит с программой «Победа» из-за плохой продажи билетов. Инсайдер опроверг подобные сообщения, заявив о «непредвиденных обстоятельствах» Дронова.

«В действительности же у него возникли непредвиденные личные обстоятельства, пришлось быть в Москве», — сообщает источник.

Несмотря на отмену концертов на Урале, Ярослав выступил в Екатеринбурге. Певец устроил шоу, во время которого вышел в толпу с флагом России.

Ранее певец SHAMAN сообщил, что разводится со второй женой из-за загруженного графика. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Игорь Петренко погасил часть долга по алиментам, заплатив более двух млн рублей.