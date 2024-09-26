НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 сентября 2024, 12:47
1 мин.

Певец SHAMAN сообщил о разводе со второй женой

Певец SHAMAN сообщил, что разводится со второй женой из-за загруженного графика.
Певец SHAMAN сообщил о разводе со второй женой

© Starface.ru

32-летний певец SHAMAN сообщил о разводе с Еленой Мартыновой. Они были женаты с 2017 года.

Информация о разводе появилась в Telegram-канале артиста 26 сентября.

«Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», - признался артист.

Ярослав Дронов (настоящее имя певца, прим. «Страсти») назвал себя и супругу «очень занятыми людьми».

«К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь», - сообщил певец.

Мартынова – вторая жена артиста. До нее Ярослав был женат на Марине Рощупкиной. У них есть дочь.

Ранее сообщалось о возможном разводе режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Кинодеятеля заподозрили в романе с 29-летней Софьей Синицыной.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал SHAMAN
Автор:Лилия Караева
Теги:
Певец Шаман
развод
звездные разводы