Певец SHAMAN сообщил о разводе со второй женой
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32-летний певец SHAMAN сообщил о разводе с Еленой Мартыновой. Они были женаты с 2017 года.
Информация о разводе появилась в Telegram-канале артиста 26 сентября.
«Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», - признался артист.
Ярослав Дронов (настоящее имя певца, прим. «Страсти») назвал себя и супругу «очень занятыми людьми».
«К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь», - сообщил певец.
Мартынова – вторая жена артиста. До нее Ярослав был женат на Марине Рощупкиной. У них есть дочь.
Ранее сообщалось о возможном разводе режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Кинодеятеля заподозрили в романе с 29-летней Софьей Синицыной.