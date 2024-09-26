Игорь Петренко погасил часть долга по алиментам, заплатив более двух млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В феврале 2024 года долг Игоря по алиментам превысил 9 млн рублей. По информации источника, на сегодняшний день задолженность актера составляет 6 млн 736 тыс. рублей.

Ранее Петренко пытался добиться снижения размера алиментов через суд, но ему было отказано. Актер не комментирует задолженность по алиментам.

Напомним, Петренко был женат на Екатерине Климовой. В браке у актеров родились сыновья Корней и Матвей.

Ранее 46-летняя Екатерина Климова сменила имидж. Подробности читайте в этой новости.

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