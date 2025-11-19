Певец SHAMAN назвал правильным решением бракосочетание с Мизулиной в Донецке

SHAMAN (Ярослав Дронов) назвал правильным решением бракосочетание с Екатериной Мизулиной в Донецке. Его слова передает Kp.ru.

В ноябре 2025 года Ярослав Дронов женился на Екатерине Мизулиной. Пара отказалась от пышного торжества, свадебных нарядов, отдав предпочтение росписи в ЗАГСе Донецка в рубашках и брюках.

В беседе с журналистами Ярослав признался, что поездка была запланирована. По мнению певца, они поступили правильно, узаконив отношения в Донецке.

«С одной стороны, это была заранее запланированная поездка. Мы посетили Военно-мемориальный комплекс, побывали в храме Петра и Февронии, в лицей к детишкам съездили. И параллельно именно там мы с Катей решили расписаться. Это было обоюдное решение. И, я считаю, абсолютно правильное», — рассказал Дронов.

