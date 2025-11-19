«Слегка сдала»: Нино Нинидзе заподозрили в расставании с Михаилом Кремером после помолвки

Актрису Нино Нинидзе заподозрили в расставании с возлюбленным Михаилом Кремером. Еще в начале года в СМИ писали о помолвке пары, но теперь поклонники экс-избранницы Максима Виторгана считают, что в ее личной жизни снова все сложно.

Слухи о разрыве отношений Нинидзе и Кремера появились из-за новой публикации актрисы. На свежем фото она выглядела не совсем счастливой, что отметили фанаты. В Сети заговорили о том, что Нино разошлась с женихом, но просто не стала это афишировать. Кроме того, в последнее время она совсем не делится контентом с избранником.

«Разве так должна выглядеть счастливая невеста?»; «Слегка сдала рядом с молодым ухажером или он уже бывшим стал?»; «Вялая и грустная, но ведь у всех нас бывают плохие дни, зачем так спешить с выводами», - обсуждают поклонники актрисы.

К слову, сама Нино никаких комментариев по поводу отношений с Михаилом не давала. Она даже не подтверждала, что действительно собирается выйти замуж. Личную жизнь звезда кино предпочитает не афишировать.

