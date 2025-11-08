«Кен и Барби заселяются в вип-домик»: Собчак высмеяла свадьбу SHAMAN и Мизулиной

Ксения Собчак отреагировала на свадьбу певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Телеведущая сравнила новобрачных с Барби и Кеном.

33-летний Ярослав Дронов и 41-летняя Екатерина Мизулина официально оформили брак 5 ноября в Донецке — церемония прошла в закрытом режиме. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне и прокомментировала событие в свойственной себе ироничной манере.

Телеведущая дала понять, что до сих пор не верит в роман Мизулиной и Дронова. По словам Ксении, их свадьба прошла по заранее запланированному сценарию — пара расписалась в Донецке в нарядах стиля милитари, а глава ДНР Денис Пушилин выступил как «главный свидетель».

«Кен и Барби заселяются в вип-домик. Сценарист прогрева переходит во второй сезон. Думаю, фоточки из медового месяца нас все равно ждут: виды курортов КНДР или тур по монастырям Забайкалья», — сыронизировала ведущая в эфире своего YouTube-канала.

В конце Ксения пожелала паре счастливого пути по бурному морю семейной жизни. Главное, как считает она, чтобы Ярослава и Екатерину «не укачало», поскольку некоторых, глядя на них, «немножко подташнивает», говорит ведущая.

Для Дронова этот брак стал третьим. Певец был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной. У них есть дочь Варвара. В 2017 году его супругой стала Елена Мартынова, их союз продлился до 2024 года.

Напомним, первый продюсер SHAMAN объяснил его свадьбу в ДНР «флером истории».