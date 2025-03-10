Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина устроили фотосессию, подтвердив роман

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина устроили фотосессию, подтвердив роман. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

С начала 2025 года в Сети обсуждали, что связывает Ярослава и Екатерину, которые интриговали совместными роликами. В марте, во время сольного концерта, артист вывел Мизулину на сцену и объявил их парой. После этого в распоряжение источника попали кадры с романтичной съемки знаменитостей.

Фотосессия была проведена в черно-белых тонах. Екатерина и Ярослав не скрывали чувств, целуя и обнимая друг друга. Также они проявляли нежность, держась все время за руки.

«Красивая пара, счастья вам и любви, Ярослав и Екатерина!» — написали пользователи Сети.

Ранее мать певца SHAMAN высказалась о его отношениях с Екатериной Мизулиной. Подробности читайте в этой новости.

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