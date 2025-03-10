«Это ни разу не эстетика»: жену Диброва застыдили за вызывающий образ
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Дмитрий Дибров более 15 лет живет в браке с молодой женой Полиной. Супруги часто проводят время вместе и ездят на отдых. Недавно они отправились в путешествие на Сейшелы, где телеведущий устроил для избранницы фотосессию.
Полина выложила снимки с Сейшелов на своей страничке в соцсети. Она нарядилась в белый купальник, поверх которого надела плетеную накидку в стиле бохо. Диброва не стала скрывать, что автор образа — ее муж.
«Когда муж может одеть лучше, чем сама бы придумала. Эстет», — разоткровенничалась жена экс-ведущего «Кто хочет стать миллионером?».
Далеко не всем подписчикам понравился образ Дибровой. Многие посчитали, что наряд чересчур откровенный.
«У вас дети уже взрослые. Может не надо в неглиже сниматься?», «Это ни разу не эстетика», «Грудь увеличили, теперь надо всем ее показывать», — написали хейтеры Полины.
Другие похвалили Диброву за красивое тело, а телеведущего — за хороший вкус. Они посчитали, что Дмитрию очень повезло с супругой.
Дибров с 2009 года женат на Полине Наградовой – они познакомились в Ростове-на-Дону, телеведущий стал ухаживать за Полиной, когда ей было 17 лет. Пара воспитывает троих детей. Также у ведущего есть наследники от предыдущих браков, а в 2019 году Дибров стал дедушкой.
Напомним, телеведущий улетел на Сейшелы с семьей в начале марта. Жена шоумена призналась, что даже во время отпуска будет следить за фигурой.