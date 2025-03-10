«Это ни разу не эстетика»: жену Диброва застыдили за вызывающий образ

Дмитрий Дибров более 15 лет живет в браке с молодой женой Полиной. Супруги часто проводят время вместе и ездят на отдых. Недавно они отправились в путешествие на Сейшелы, где телеведущий устроил для избранницы фотосессию.

Полина выложила снимки с Сейшелов на своей страничке в соцсети. Она нарядилась в белый купальник, поверх которого надела плетеную накидку в стиле бохо. Диброва не стала скрывать, что автор образа — ее муж.

«Когда муж может одеть лучше, чем сама бы придумала. Эстет», — разоткровенничалась жена экс-ведущего «Кто хочет стать миллионером?».