НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 марта 2025, 12:31
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«Это ни разу не эстетика»: жену Диброва застыдили за вызывающий образ

Жена Дмитрия Диброва снялась на отдыхе в образе, который ей придумал муж.
«Это ни разу не эстетика»: жену Диброва застыдили за вызывающий образ

© Starface.ru

Дмитрий Дибров более 15 лет живет в браке с молодой женой Полиной. Супруги часто проводят время вместе и ездят на отдых. Недавно они отправились в путешествие на Сейшелы, где телеведущий устроил для избранницы фотосессию.

Полина выложила снимки с Сейшелов на своей страничке в соцсети. Она нарядилась в белый купальник, поверх которого надела плетеную накидку в стиле бохо. Диброва не стала скрывать, что автор образа — ее муж.

«Когда муж может одеть лучше, чем сама бы придумала. Эстет», — разоткровенничалась жена экс-ведущего «Кто хочет стать миллионером?».

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Далеко не всем подписчикам понравился образ Дибровой. Многие посчитали, что наряд чересчур откровенный.

«У вас дети уже взрослые. Может не надо в неглиже сниматься?», «Это ни разу не эстетика», «Грудь увеличили, теперь надо всем ее показывать», — написали хейтеры Полины.

Другие похвалили Диброву за красивое тело, а телеведущего — за хороший вкус. Они посчитали, что Дмитрию очень повезло с супругой.

Дибров с 2009 года женат на Полине Наградовой – они познакомились в Ростове-на-Дону, телеведущий стал ухаживать за Полиной, когда ей было 17 лет. Пара воспитывает троих детей. Также у ведущего есть наследники от предыдущих браков, а в 2019 году Дибров стал дедушкой.

Напомним, телеведущий улетел на Сейшелы с семьей в начале марта. Жена шоумена призналась, что даже во время отпуска будет следить за фигурой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Полина Диброва
Дмитрий Дибров
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