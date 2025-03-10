«В следующий раз приготовит что-то другое»: мать SHAMAN высказалась о его отношениях с Екатериной Мизулиной

Мать певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, высказалась об отношениях сына с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. В беседе с Пятым каналом Людмила Дронова одобрила выбор артиста и назвала его избранницу замечательным человеком.

Женщина призналась, что счастлива за сына, который обрел любовь. Людмила Дронова отметила, что видит, как «радуется» SHAMAN.

«Ой, у меня только замечательные впечатления. Я всегда радуюсь тому, чему радуется мой сын. Я очень счастлива, потому что вижу, что он счастлив», — поделилась мать Ярослава Дронова.

По словам Людмилы Дроновой, она не знала о романе сына, но догадывалась об этом. Собеседница издания объяснила, что «этот вопрос очень часто обсуждали фанатки в группах». Мать артиста рассказала, что давно знакома с Екатериной Мизулиной и считает ее «заботливой девушкой».

«Катя замечательный и верный друг. Очень заботливая и верная девушка. А теперь еще и любимая. Я очень рада и очень счастлива, честное слово. Пожелания только такие: счастья, любви, взаимопонимания, потому что это самое главное», — высказалась Людмила Дронова.

Также женщина передала «большой привет девочкам-фанаткам» SHAMAN и намекнула на продолжение «сериала»: «В следующий раз Ярослав приготовит с Катей что-нибудь другое».

Напомним, впервые об отношениях Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной заговорили в начале февраля 2025 года. Тогда они вместе приехали на концерт в одну из московских школ и якобы публично поцеловались. Затем пара снова подогрела слухи о романе, выпустив в День всех влюбленных совместный клип на песню «Я останусь с тобой». Долгое время знаменитости не раскрывали, что из связывает на самом деле, но 9 марта SHAMAN объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.

Ранее сообщалось о том, что SHAMAN рассказал про ужин с Екатериной Мизулиной в домашней обстановке.