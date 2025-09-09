Певец Серов назвал Волочкову «нетрезвой бабой» после участия в футбольном матче

Александр Серов назвал Анастасию Волочкову «нетрезвой бабой» после участия в футбольном матче. Слова артиста передает «Абзац».

Анастасия Волочкова приняла участие в благотворительной акции, в рамках которой вышла на футбольное поле. Не все артисты поддержали балерину. Так, например, Серов высмеял Анастасию и напомнил про ее проблемы с алкоголем.

«Нетрезвая баба на футбольном поле – это смешно. Зачем ее только туда позвали? Да и какая она вообще артистка? Детский сад!» — заявил Серов.

Сама Волочкова не комментировала высказывание артиста.

Напомним, балерина вышла на поле в футболке с номером Лионеля Месси. Анастасия не смогла забить гол и быстро завершила игру из-за болей в суставах.

