«Зачем открывать рот? Моей коллекции позавидовал бы музей моды»: Яна Рудковская ответила на критику нарядов

Яна Рудковская резко отреагировала на критику и сомнения в подлинности ее нарядов от бренда Dior. В своем Telegram-канале продюсер ответила блогеру Сергею Григорьеву-Апполонову, которому не стоило «открывать рот», и заявила, что ее коллекции одежды «позавидовал бы музей моды».

В личном блоге Яна Рудковская опубликовала отрывок из нового интервью Сергея Григорьева-Апполонова. В ролике в разговоре с Ксенией Собчак блогер признался: он не понимает, где телеведущая берет вещи Dior, которые не представлены в официальных магазинах бренда. Продюсер не прошла мимо высказывания молодого человека, который, по ее мнению, ничего не смыслит в моде. Она также заверила, что много лет является поклонницей Дома моды и постоянным клиентом Dior.

«Сомневаться в моем Dior — это примерно как спорить с Эйфелевой башней о ее подлинности. Я крупнейший клиент бренда в России и Париже. <…> Если не понимаешь разницы между винтажным Dior и «глянцевыми самоповторами», то зачем вообще открывать рот? У меня коллекция, которой позавидовал бы музей моды. Я покупала Dior еще при Гальяно, когда Сережа, извини, сидел в кабинетах и мечтал хотя бы о модной рубашке, не то что о мини-юбке», — возмутилась Яна Рудковская.

Телеведущая также обратилась к блогеру и пригласила к себе в гости, чтобы сравнить их гардеробы. Яна Рудковская отметила: она тепло относится к Сергею Григорьеву-Апполонову, но ей нравятся не все его образы.

«Тебе кажется, что твой гардероб может конкурировать с моим? Приезжай, сравним, как ставить гаражный показ против кутюрной недели. <…> Так что давай без иллюзий: коллекция уровня «офис Dior знает меня по фамилии» — это чуть выше твоих домашних дефиле. <…> Жду тебя, дорогой, в гости в Москве, ну и как буду в Париже — дам знать обязательно. Сходим вместе с тобой в Dior, я тебе покажу как меня там принимают! Более чем уверена, ты почувствуешь разницу», — заявила продюсер.

Ранее Яна Рудковская ответила на критику своих «помпезных» завтраков: «Все, что у меня на столе, мы приобрели на кровно заработанные, налоги заплачены».