Волочкова рассказала, что мать хочет забрать квартиру отца после его смерти. Об этом она рассказала в шоу «Ты не поверишь!».

Анастасия Волочкова переживает за своего пожилого отца. Юрий Волочков 18 лет назад перенес инсульт — с тех пор он парализован, передвигается только на инвалидной коляске и не разговаривает. По словам балерины, в последние годы состояние ее отца только ухудшается.

О скором уходе Юрия думает и его бывшая жена Тамара Владимировна, с которой у Волочковой натянутые отношения. Балерина признается, что ее мать уже рассчитывает получить в наследство квартиру бывшего супруга.

«Мама уже спрашивает, что будет с папиной квартирой, если он уйдет. Но я позволю жить в этой квартире семье тех людей, которые шесть лет за папой ухаживали. Маме и дочери кажется, что все, что принадлежит мне, включая мою корону, должно принадлежать и им. Но это не так», — заявила она.

