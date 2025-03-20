Певец Сергей Жуков решил запустить производство продукции из мяса

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков решил заняться мясопереработкой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации источника, артист собирается запустить в Подмосковье собственное производство продукции и деликатесов из курицы, индейки и говядины по технологии су-вид. Уточняется, что производство мощностью 3 тонны продукции в сутки запустится в течение нескольких месяцев в Лосино-Петровском. Предполагается, что поставки будут осуществляться в рестораны и продуктовые сети. Представитель музыканта Петро Шекшеев рассказал журналистам, что «это стартап, который находится в подготовительной стадии».

Примечательно, что это уже вторая попытка Жукова закрепиться на рынке мясопереработки. До этого певец занимался поставками сырого мяса в рестораны, однако в итоге компания была ликвидирована.

Ранее сообщалось, что суд вернул Сергею Жукову иск к «двойнику» на 5 млн рублей.

Также Сергей Жуков признался, что никогда не передавал права на песни «Руки вверх!».