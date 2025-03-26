Певец Сергей Жуков признался, что ему дарили десерты с ядом

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков вспомнил, как его пытались отравить поклонницы. Об этом он заявил во время общения с Общественной службой новостей.

Музыкант рассказал, что однажды коллективу прислали десерты с ядом. Он и коллеги быстро догадались, что со сладостями что-то не так. Исполнитель уточнил, что если бы члены группы тогда съели десерты, то их бы уже не было.

Артист уточнил, это не единственный «вопиющий случай». Однажды фанатка нанесла ему ножевое ранение: девушка слегка порезала ладонь звезды.

«Потом мы уже позже разбирались, оказалось, что она пыталась меня приворожить так. Мы, кстати, этот фрагмент даже в фильме про нашу группу рассказали», — заявил Жуков.

Ранее стало известно, что Сергей Жуков подал заявку в Роспатент на регистрацию фразы «18 мне уже».

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