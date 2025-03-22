Певец Сергей Жуков подал заявку в Роспатент на регистрацию фразы «18 мне уже»

Cергей Жуков подал заявку на регистрацию товарного знака для того, чтобы патентовать фразу «18 мне уже». Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

Строчку из песни «Руки Вверх» используют практически везде и всюду: фразу печатают на футболках, шариках, пивных кружках и еще много на чем. Кроме того, этот громкий слоган часто используют бизнесмены для товаров, которые можно купить на празднование совершеннолетия.

Однако, на данный момент неизвестно, будет ли певец что-то производить под новым брендом. Но «18 мне уже» используется в его барах для обозначения празднования совершеннолетия.

Заявку в Роспатент подала компания ООО «Руки вверх», которая уже владеет такими знаками, как РУКИ ВВЕРХ beauty, «Жуковские вкусности», «Жуковский чай» и другими. Будет ли певец что-то производить под новым брендом, пока не раскрывается. Но с таким названием в сети его баров уже проводятся вечеринки.

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Жуков решил запустить производство продукции из мяса.

Также сообщалось, что Сергей Жуков заявил, что никогда не передавал права на песни «Руки вверх!».